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Мурманская область. Арктика (16+)16.04.24 12:00

Объём средств на счетах жителей Мурманской области превысил 271 млрд рублей

На 1 марта 2024 года объём средств на банковских счетах жителей Мурманской области (без учёта средств на счетах эскроу) достиг 271,2 млрд рублей. Это на 18,4% больше, чем годом ранее.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, доля рублевых депозитов в общем объёме привлеченных средств физических лиц увеличилась до 95,6% и составила 259,2 млрд рублей. Объём вкладов в иностранной валюте сократился за год на 4,5%, до 11,9 млрд рублей.

«Благодаря высоким процентным ставкам вклады в рублях становились привлекательнее и это стимулировало более активный переход жителей региона к сберегательной модели поведения. Только за первые два месяца этого года объём сбережений на счетах жителей области увеличился на 3,2 млрд рублей. По результатам мониторинга максимальных процентных ставок десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц, в январе–феврале банки готовы были привлекать средства вкладчиков в среднем под 14,84% годовых», – прокомментировал управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.

Напомним, теперь банки должны заранее извещать своих клиентов о приближении срока окончания вклада. Уведомление от банка должно прийти минимум за пять дней до завершения срока. Это позволит вкладчику своевременно решить, что делать с деньгами дальше – закрывать или продлевать вклад и на каких условиях.

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