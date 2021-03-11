Объём средств, направленных на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий жителей Мурманской области, в 2020 году увеличился на 10 процентов

По сведениям, предоставленным Министерством труда и социального развития Мурманской области, объём средств, направленных на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан (ветеранов, пенсионеров, граждан, удостоенных почётными званиями, кормящих матерей, студентов, малоимущих граждан, инвалидов, детей-сирот) за 2020 год по отношению к уровню 2019 года возрос на 10 процентов и составил 8644 миллиона рублей.

Наибольший удельный вес в общем объёме направленных средств, как и в прошлом году, занимали расходы на оплату жилья и коммунальных услуг – 46 процентов.

Как сообщает В.Н. Морозов, руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, в 2020 году в сравнении с 2019-ым на 17 процентов возросла сумма денежных выплат на рождение ребёнка, материальную помощь пенсионерам, отдельным категориям населения к памятным и праздничным дням. Их доля в объёме использованных средств увеличилась за 2020 год на 3 процентных пункта и составила 46 процентов.

На оплату санаторно-курортного лечения и пребывания отдельных категорий граждан в домах отдыха за 2020 год было направлено 167 миллионов рублей, лекарств, медицинских услуг и приобретения изделий медицинского назначения – 114, проезда на городском и междугородном транспорте – 78, питания – 14 миллионов рублей (за 2019 год – соответственно 199 миллионов рублей, 134, 104, 19 миллионов рублей). Сумма этих расходов по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года снизилась на 18 процентов, а их доля в общем объёме средств, направленных на реализацию мер социальной поддержки, уменьшилась на полтора процентного пункта и составила 4 процента.