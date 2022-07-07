Объём средств жителей Мурманской области в банках за год вырос на 5,4%

По данным на 1 июня 2022 года, общий объём средств, размещённых жителями Мурманской области в банках (без учёта счетов эскроу), составил 204 млрд рублей. Это на 5,4% больше, чем было по состоянию на 1 июня 2021 года, сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

«Объём срочных вкладов жителей Мурманской области значительно вырос, что объясняется привлекательными процентными ставками – весной банки подняли их вслед за повышением ключевой ставки Банка России, – поясняет заместитель управляющего Отделением Банка России по Мурманской области Михаил Старичков. – Северяне активно использовали этот банковский продукт для сбережения средств. В итоге на 1 июня сумма на срочных вкладах приблизилась к 140 млрд рублей. Это на 21% больше, чем год назад».