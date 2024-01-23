Объём стипендиального фонда в областных колледжах, техникумах и Мурманском арктическом университете превышает 560 млн рублей

Вчера в ходе оперативного совещания правительства министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова рассказала о стипендиальных программах, которые действуют в регионе.

«Более девяти тысяч студентов колледжей и вузов региона получают различные стипендии. В число региональных мер поддержки входят именные и специальные стипендии губернатора. Отличники колледжей, активисты, одарённые дети, будущие медики получают до 15 тысяч рублей ежемесячно, также есть единовременные выплаты размером до 100 тысяч рублей», – поделилась Диана Кузнецова.

Как отметила глава профильного ведомства, получателями различных региональных стипендий являются более 350 студентов.

Также студенты Кольского Заполярья получают федеральные стипендии (президентскую, правительства РФ), государственные академические и социальные стипендии. Предприятия и фонды, заинтересованные в мотивации студентов и подготовке высококвалифицированных кадров как в организациях среднего профессионального образования, так и в вузах, также участвуют в поощрении обучающихся. Стипендии предприятий КФ АО «Апатит», 35 судоремонтного завода «Звёздочка», СЗФК, фонда В. Потанина для магистрантов, имени Н.П. Лавёрова составляют до 25 тысяч рублей в месяц.

«В этом году в Мурманском арктическом университете введена именная стипендия для лучших студентов от члена наблюдательного совета МАУ, профессора Высшей школы экономики Кирилла Андросова. Всеми перечисленными мерами поддержки охвачены более 9 тысяч студентов региона», – подчеркнула министр.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, ещё одной темой доклада стал комплекс мер поддержки членам семьи участников специальной военной операции. В областных колледжах студентам данной категории обеспечивается бесплатное двухразовое питание (или выплата в 5 тысяч рублей для не областных колледжей), выплата в 2 тысячи рублей на оплату проезда к месту проживания и обратно для ребят, которые учатся в регионе, но за пределами территорий постоянного проживания. Три раза в год студенты могут полностью компенсировать фактически понесенные ими расходы на поездки домой и обратно всеми видами общественного транспорта, кроме такси. Студенты-очники в вузах, расположенных на территории Мурманской области, получают ежемесячно 1 тыс. рублей на оплату общежития.

В Мурманском арктическом университете предусмотрена разовая материальная помощь в 10 тысяч рублей на каждого участника спецоперации (или студента – члена семьи участника СВО). Также дети участников специальной военной операции могут поступать на обучение по программам высшего образования по отдельной квоте.

Фото: https://gov-murman.ru