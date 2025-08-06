Объём вкладов жителей Мурманской области продолжает расти

На 1 июля 2025 года жители Мурманской области хранили на банковских вкладах и счетах почти 340 млрд рублей (без учёта счетов эскроу, которые используются для расчётов с застройщиками). За год накопления северян увеличились на 16%.

Как отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, сейчас по-прежнему выгодно сберегать: максимальный размер процентной ставки в десяти крупнейших российских банках, привлекающих наибольший объём депозитов, на конец июля составил 16,4%.

«Мы видим, что интерес северян к накоплениям сохраняется. Это, конечно, связано с выгодными ставками по вкладам, в том числе благодаря высокой ключевой ставке. Ключевая ставка будет держаться на высоком уровне ещё долгое время – это необходимо для устойчивого снижения инфляции. А, значит, и вклады пока будут оставаться привлекательными», – прокомментировала начальник экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Наталья Сабина.

По прогнозу Банка России, в 2025 году прирост средств граждан на вкладах в целом по России составит 7–12%. Текущие условия по вкладам стимулируют сберегательную активность.