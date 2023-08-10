Объём выданных жителям Мурманской области кредитов вырос

С января по июнь 2023 года объём выданных жителям Мурманской области кредитов составил 72,4 млрд рублей, что на 49,8% больше, чем годом ранее. Из общего объёма выданных в первом полугодии средств основную долю (57,1 млрд рублей) составляют потребительские кредиты.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ, на ипотеку приходится пятая часть от общей суммы - 15,3 млрд рублей.

В годовом выражении розничный кредитный портфель банков вырос на 14,2% - до 177,8 млрд рублей, из них 101,5 млрд рублей – потребительские кредиты и 76,3 млрд рублей – ипотека.

«В регионе высокие темпы роста кредитования сохранялись во всех сегментах. Объём предоставленных ипотечных кредитов в январе–июне 2023 года увеличился на 58,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, потребительских – на 47,5%. Но во втором полугодии можно ожидать некоторого охлаждения рынка с учётом ужесточения с 1 июля 2023 года макропруденциальных лимитов по необеспеченным кредитам. Решение об установлении более строгих ограничений принято регулятором для того, чтобы сделать структуру кредитования более здоровой», – пояснила руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Олеся Бачиннова.