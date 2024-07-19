Объём вылова рыбы на Северо-Западе к концу июня вырос в годовом выражении

Увеличилась добыча мойвы благодаря расширению квот, отмечается в очередном выпуске доклада Банка России «Региональная экономика». При этом добыча пикши и трески снизилась из-за сокращения их промысловых запасов и ввода ограничений на вылов. Уменьшение предложения донных рыб при росте внешнего спроса привело к повышению оптовых цен на них.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, рыбодобывающие компании отмечают увеличение издержек на вылов рыбы в североевропейских морских зонах. В связи с запретом на заход в большинство иностранных портов мурманским рыболовецким судам требуется возвращаться в свой порт для перегрузки улова, смены экипажа и судоремонта.

«Предприятия продолжали выходить на новые рынки сбыта. Краболовные компании Мурманской области успешно переориентировались с американского рынка на азиатский и начали регулярные мультимодальные перевозки камчатского краба в этом направлении. В целом на Северо-Западе в мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился объем переработки рыбы и морепродуктов», – отметил управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.

Специальные темы июльского выпуска – инвестиционная активность, логистика грузоперевозок и рынок платных медицинских услуг.

При подготовке доклада используются мнения экспертов, статистика и результаты опросов около 15 тысяч предприятий, 119 из которых работают на территории Мурманской области. Эти данные регулятор учитывает в том числе при принятии решения по ключевой ставке.