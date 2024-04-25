Объём закупок у самозанятых Мурманской области за год увеличился более чем в 5 раз

В России свыше 2,2 млрд рублей составил общий объём закупок компаний с госучастием у самозанятых по итогам I квартала 2024 года.

«Распространение преференций, которые есть у малого и среднего бизнеса, на самозанятых упростило процедуры участия в закупках крупнейших заказчиков по 223-ФЗ и помогло обеспечить рост объёма закупок у них, — отметил Александр Исаевич, генеральный директор Корпорации МСП — Общий объём закупок у самозанятых в I квартале 2024 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 160% и превысил 2,2 млрд рублей. Одновременно на 48% выросло число самозанятых-поставщиков, их общая численность составила почти 2,9 тысячи человек».

В Мурманской области объём закупок у самозанятых в I квартале 2024 года составил более 4 млн рублей, что в 5 раз превышает указанный показатель по итогам I квартала 2023 года.

Максимальный прирост объёмов закупок у самозанятых зафиксирован по таким направлениям, как вспомогательные услуги, связанные с услугами финансового посредничества и страхования, профессиональные, научные и технические услуги, юридические, бухгалтерские и иные услуги.

Всего по Российской Федерации с 2019 по I квартал 2024 года крупнейшие заказчики заключили договоры закупок в рамках 223-ФЗ с почти 14 тысячью самозанятых. Их общая сумма превысила 14,7 млрд рублей, средняя цена договора составляет — 546 тысяч рублей.

Напомним, самозанятые граждане могут участвовать в закупках по 223-ФЗ на тех же условиях, что и малый и средний бизнес, с 1 апреля 2020 года.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, поддержка самозанятых — одно из ключевых направлений в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его инициировал Президент Владимир Путин, курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Фото: https://gov-murman.ru