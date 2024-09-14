Объёмы добычи водных биоресурсов российскими рыбопромышленниками снизились на 8,5%

По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), добыча водных биоресрурсов всеми российскими пользователями к 10 сентября 2024 года составила почти 3,6 млн тонн, что на 8,5% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Как сообщает Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ), при этом около 76% от общего объёма вылова пришлись на Дальний Восток (2,7 млн тонн).

По данным Росрыболовства, в Северном бассейне добыто 352,7 тысячи тонн (+ 0,5% к уровню 2023 года).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана вылов российским флотом составил 355,6 тысячи тонн.

Добыча по основным видам распределилась следующим образом: минтай — 1,6 млн тонн (на уровне прошлого года); сельдь тихоокеанская — 321,2 тысячи тонн (+18%); сардина иваси — 203,1 тысячи тонн (+43%); тихоокеанские лососи — 215,4 тысячи тонн (-63%); треска — 276,8 тысячи тонн (-8,5%); пикша — 43,3 тысячи тонн (-25%); мойва — 51,7 тысячи тонн (+124%); сельдь балтийская — 18,6 тысячи тонн (-4%); шпрот — 30,4 тысячи тонн (-5%).

Производство рыбопродукции составило 2,52 млн тонн, что на 1% больше аналогичного периода 2023 года. Около 1,33 млн тонн продукции уже доставлено в российские порты.