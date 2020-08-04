Объёмы грузовых перевозок в Мурманск в июле превысили прошлогодние показатели
Благодаря взаимодействию ОАО «РЖД» с АО «Мурманский морской торговый порт» и грузоотправителями объёмы железнодорожных перевозок в адрес станции Мурманск приблизились к уровню, который обеспечивался до обрушения моста через реку Кола. В настоящее время принимается весь объём грузов, предъявляемых к перевозке в данном направлении, размеры движения в Мурманском узле соответствуют средним прошлогодним показателям.
Всего в адрес Мурманского порта в июле 2020 года перевезено порядка 1,9 млн тонн экспортных грузов (+3,3% к аналогичному периоду прошлого года), в том числе свыше 930 тысяч тонн угля (-28,6%), около 630 тысяч тонн руды (более чем двукратный рост), 298,6 тысячи тонн удобрений (рост в 1,4 раза).
Напомним, 19 июня первый грузовой поезд прошёл по обходному участку пути, построенному для организации железнодорожного сообщения с Мурманском на период работ по восстановлению моста через реку Кола в районе станции Выходной. Масштабная работа была проведена за 18 дней, обходной был открыт для движения на 4 дня раньше намеченного срока. Работы велись в круглосуточном режиме. Было задействовано более 250 единиц строительной и автомобильной техники и более 1 тысячи человек, уложено