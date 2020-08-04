Объёмы грузовых перевозок в Мурманск в июле превысили прошлогодние показатели

Благодаря взаимодействию ОАО «РЖД» с АО «Мурманский морской торговый порт» и грузоотправителями объёмы железнодорожных перевозок в адрес станции Мурманск приблизились к уровню, который обеспечивался до обрушения моста через реку Кола. В настоящее время принимается весь объём грузов, предъявляемых к перевозке в данном направлении, размеры движения в Мурманском узле соответствуют средним прошлогодним показателям.

Всего в адрес Мурманского порта в июле 2020 года перевезено порядка 1,9 млн тонн экспортных грузов (+3,3% к аналогичному периоду прошлого года), в том числе свыше 930 тысяч тонн угля (-28,6%), около 630 тысяч тонн руды (более чем двукратный рост), 298,6 тысячи тонн удобрений (рост в 1,4 раза).