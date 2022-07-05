Мурманская область. Арктика (16+)05.07.22 13:00
Объёмы погрузки на ОЖД снижаются
По оперативным данным ведомства, на Октябрьской железной дороге в январе-июне 2022 года погружено 40,9 млн тонн грузов, что на 3,8% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.
За первое полугодие текущего года в границах ОЖД было погружено: удобрений – 12,2 млн тонн (+14,8%);строительных грузов – 11,5 млн тонн (-7,6%); железной руды – 10,6 млн тонн (-19,3%); нефти и нефтепродуктов – 5,3 млн тонн (+4,8%); промышленного сырья – 1,2 млн тонн (+8,9%); лома чёрных металлов – 348,8 тысячи тонн (рост почти в 1,8 раза); чёрных металлов – 325,9 тысячи тонн (+36,9%); руды цветной – 131,2 тысячи тонн (+21,5%).
Погрузка на ОЖД в июне этого года составила 8,6 млн тонн (-4,1% к июню прошлого года).
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Инга
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STariK
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FariSei
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