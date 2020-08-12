Объёмы поставки рыбы в Мурманск продолжают сокращаться

Мурманский морской рыбный порт в июле текущего года принял уловов больше, чем в минувшем июне, но меньше, чем в июле 2019 года. Как отмечает пресс-служба ММРП, рыбопромышленники кивают на не самую благоприятную промысловую обстановку. По данным Росрыболовства, в июле вылов в Северном бассейне сократился аж на 1,16%. С другой стороны, продолжается рост экспорта. По данным Росстата, за первое полугодие 2020 года поставки российской рыбопродукции за рубеж выросли на 6,7% - в первую очередь, за счёт мороженой рыбы (до 1 млн тонн).

- Всего в июле мы приняли 49 рыбопромысловых судов, - рассказывают в службе главного диспетчера ММРП. – Больше всего доставил транспорт-рефрижератор «Сириус» - 1637 тонн мороженой рыбы донных пород. На втором месте – транспорт «ФРИО Архангельск» (1332 тонны). В категории средних траулеров отличился «Гулдрангур» – 630 тонн за два рейса. Среди малых траулеров-прибрежников лидирует «Нерпа» - 56 тонн охлаждённой рыбы.

- Сейчас под выгрузкой стоят траулер «Витязь» и ярусолов «Тезей», - сообщили в перегрузочном комплексе ММРП.