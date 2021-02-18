Обещали – сделали: работы по установке временных пешеходных ограждений вдоль территории детского сада №140 выполнены

В январе этого года в адрес главы администрации города Мурманска поступило обращение от жителя одного из домов по улице Орликовой. Заявитель рассказал, с какими неудобствами приходится сталкиваться каждое утро по пути в детский сад №140. Вдоль забора, ограждающего территорию учреждения, находится тротуар, однако родители с детьми не могли им воспользоваться. Дорожка, предназначенная для передвижения пешеходов, была плотно заставлена автомобилями жителей близлежащих домов, и люди были вынуждены передвигаться по проезжей части.

Евгений Никора провёл выездную встречу с заявителем и предложил решить эту проблему максимально быстро.

— Дорога в детский сад должна быть в первую очередь безопасной. И если речь идёт об угрозе жизни и здоровью, как в этом случае, медлить просто нельзя, — сказал глава администрации Мурманска.

По поручению Евгения Никоры буквально в течение нескольких дней были выполнены работы по установке временных пешеходных ограждений вдоль территории детского сада. Выездные проверки, неоднократно проведенные специалистами комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, показали, что тротуар теперь используется по его прямому назначению — для передвижения пешеходов, а не служит местом стоянки транспортных средств. И взрослые, и дети могут преодолевать этот отрезок пути без опасений.