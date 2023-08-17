Обещание каждого третьего работодателя перезвонить после собеседования — синоним отказа

Услышав «Мы вам перезвоним», Штирлиц понял, что никогда ещё не был так близок к провалу. Рекрутёры стали реже скрывать смысл фразы «Мы вам перезвоним», ведь большинство соискателей давно в курсе, что она означает. К такому неутешительному выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний и 1600 экономически активных россиян из всех округов страны.

По словам каждого второго рекрутёра, обещание позвонить после собеседования соискателям следует понимать буквально и ждать звонка. Каждый третий рекрутер использует фразу «Мы вам перезвоним» в качестве завуалированного отказа в трудоустройстве. 7 из 10 россиян уже давно это поняли и, услышав подобную формулировку, не питают иллюзий относительно устройства на работу в эту компанию.

Молодёжь до 24 лет, в силу своего небольшого жизненного и профессионального опыта, расценивает обещание перезвонить как отказ в найме чуть реже тех, кто старше (66%).

С ростом уровня дохода недоверие к фразе «Мы вам перезвоним» становится несколько меньше: среди россиян с зарплатой до 50 тысяч рублей. 75% считают её синонимом отказа, среди зарабатывающих от 80 тысяч рублей — 67%.

Число соискателей, не доверяющих обещанию работодателя перезвонить, сегодня максимально (70%), за 2 года оно выросло на 5 процентных пунктов. Количество рекрутёров, которые после фразы «Мы вам перезвоним» действительно свяжутся с соискателем по телефону, на 9 п.п. меньше, чем в 2021 году, к счастью, они по-прежнему составляют большинство (54%).

Время проведения опроса: 5—15 августа 2023 года.