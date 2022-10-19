Обещанного три года ждут, или Юных северян приучают играть в темноте

Представители президентского движения обратились в прокуратуру региона с просьбой проверить качество содержания детской игровой площадки в областном центре во дворе дома № 6 по ул. Самойловой. Ещё три года назад после неоднократных обращений фронтовиков территорию у дома включили в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018–2024 годы» со сроком исполнения в 2024 г. Но количество жалоб от жильцов за это время только увеличилось.

Основная претензия – даже не к качеству игровых элементов, хотя на них уже давно без слёз не взглянешь, а к отсутствию на площадке освещения. Пока было лето, проблема ненадолго отступила на второй план, но впереди – полярная ночь, а значит, новые волнения родителей за безопасность своих детей.

Суть в том, что во дворе нет ни единой световой опоры. В вечернее время передвигаться приходится практически наощупь. После обращения в администрацию подъезды МКД оборудовали фасадными светильниками, обеспечивающими подкозырьковое освещение, но они срабатывают лишь на движение поблизости, а играющим на площадке детям от них вообще ни холодно, ни жарко.

«То, что двор планируют всё-таки благоустроить, конечно, прекрасно, но это значит, что ещё два года детям предстоит играть в темноте? Да и въезжающие на придомовую территорию автомобилисты далеко не всегда могут распознать впотьмах выбегающих с территории детской площадки малышей. Я уже не говорю о качестве самого покрытия, по которому здесь приходится ездить. Но это отдельная история. Пока же надеюсь, что вопрос с освещением будет решён в ближайшее время, иначе в скором времени нам всем придётся ходить здесь с налобными фонарями», - отметил член регионального штаба Народного фронта в Мурманской области Эдуард Гончаров.

Фото предоставлено региональным штабом Народного фронта в Мурманской области.