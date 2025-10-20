Обещанного три года ждут: к 2028 году средняя пенсия в РФ превысит 30 тысяч рублейЗаполярным предпринимателям доступна субсидия до 600 тысяч рублей на общественно значимую деятельность
Обещанного три года ждут: к 2028 году средняя пенсия в РФ превысит 30 тысяч рублей

Через три года средняя страховая пенсия в России увеличится на четверть и достигнет 30 тысяч рублей благодаря индексациям. Об этом говорится в заключении Счётной палаты (СП) на проект бюджета Соцфонда.

Как пишут «Известия», в этом году среднегодовой размер страховой пенсии по старости составит 23,4 тысячи рублей. Для неработающих граждан, которые преобладают среди получателей выплат, эта сумма выше - 24,7 тысячи. В последующие годы пенсии будут последовательно увеличиваться: в 2026-м их проиндексируют на 7,6%, а в 2027-2028 гг. предусмотрено по два повышения: на 4% - в феврале и на 3,4-3,8% - в апреле.

У 2028 году средний размер пенсии достигнет 29,4 тысячи рублей, а для неработающих граждан - 30,7 тысячи рублей.

Постепенно будет расти и стоимость пенсионного коэффициента (балла), от которого напрямую зависит размер страховой пенсии. Сейчас он составляет чуть более 145 рублей. В течение ближайших 3-х лет сумма увеличится почти до 157 рублей в 2026-м, 169 - в 2027-м и 182 - в 2028-м - с учётом двойных индексаций в последние два года.

Как пояснили «Известиям» в пресс-службе Минтруда, на динамику средних пенсий напрямую влияет прогноз по уровню зарплат, который составляет Минэк страны. Объём фонда оплаты труда напрямую связан с поступлениями страховых взносов, за счёт которых и формируются выплаты, уточнили в Минтруде.

В условиях кадрового дефицита зарплаты, а значит, и страховые отчисления растут темпами выше инфляции, отметили в Минтруде. Это обеспечивает рост средних выплат по старости.

На динамику зарплат в дальнейшем будут влиять производительность труда, которая зависит от скорости модернизации производств и внедрения новых технологий, а также изменения прожиточного минимума, МРОТ и состояния рынка труда, отметила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова. На пенсиях, в свою очередь, скажется рост доходов и численность получателей выплат.

Хотя в ближайшие 3 года зарплаты и пенсии будут расти сопоставимыми темпами, разрыв между ними останется значительным. По оценкам Счётной палаты, соотношение средней страховой выплаты к жалованью будет постепенно снижаться: в 2026-м оно составит 24,2%, в 2027-м - 23,6%, а в 2028-м - 23,5%. Это означает, что оклады будут примерно в 4 раза выше пенсий.

