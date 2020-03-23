Обещают обеспечить медицинскими масками все аптеки регионов

Минпромторг России начал централизованные поставки медицинских масок в регионы. «Первая партия 22 марта поступила в Калужскую область», - пишет РИАН, ссылаясь на сообщение ведомства.

Централизованный подход позволит обеспечить бесперебойное снабжение масками граждан через аптечные сети, исключит спекуляции и гарантирует прослеживаемость поставок, отметили в Минпромторге.

Российские швейные предприятия начали делать многоразовые маски, производители работают на полную мощность, передает пресс-служба ведомства.

«Сейчас мы практически в ежедневном режиме запускаем новые мощности по выпуску средств индивидуальной защиты. Были приняты все необходимые решения и в результате к работе по производству многоразовых медицинских масок подключились российские швейные предприятия», — цитирует пресс-служба главу ведомства Дениса Мантурова.

Регистрационное удостоверение на изделие выдали на днях.

«Сегодня маски уже начали поступать в аптеки», - рассказал Мантуров.

А в это время российский военный самолёт доставил из Китая крупную партию индивидуальных защитных масок. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Самолёт Ан-124 ВКС России доставил из Китайской Народной Республики на аэродром Чкаловский 25,5 млн индивидуальных защитных масок», - отметили в российском военном ведомстве.