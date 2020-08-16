Обещают за один год обеспечить россиян вакциной от коронавируса

Глава Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург надеется, что необходимое для россиян количество вакцины, разработанной центром, можно будет произвести за 9-12 месяцев. «Когда мы более-менее успеем покрыть потребности страны. Я надеюсь, в течение 9-12 месяцев», - сказал он ТАСС.

Гинцбург также рассказал, что первые поставки препарата будут осуществляться в 10-15 регионов страны, однако не уточнил, в какие именно. По его словам, технология изготовления российской вакцины сходна с изготовлением моноклональных антител.

«Три предприятия, которые продолжают выпускать моноклональные антитела (а технология выпуска моноклональных антител очень совпадает с технологией выпуска этой вакцины), эти предприятия с нашей помощью адаптировали и перенесли на свою площадку нашу технологию», - сказал Гинцбург.

Глава НИЦ им. Гамалеи добавил, что в ближайший месяц-полтора на каждой из этих площадок будет выпускаться ежемесячно около миллиона доз вакцины. «А к концу года, может быть, полтора-два миллиона. Это уже в масштабах страны вполне ощутимые и хорошие цифры», - отметил он.