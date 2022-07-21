Обеспечение безопасности российской Арктики требует особых технологий и подготовки специалистов - министр МЧС России Александр Куренков провёл рабочую встречу с губернатором Мурманской области
Вчера в Москве состоялась рабочая встреча Министра МЧС России Александра Куренкова и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Стороны обсудили возможности модернизации системы безопасности, включающей в себя расширение и обновление материально-технической базы, а также повышения навыков подготовки личного состава.
«Обеспечение безопасности российской Арктики требует особых технологий и подготовки специалистов», – подчеркнул Министр МЧС России.
Александр Куренков отметил, что продолжается активная работа по обеспечению безопасности в Арктическом регионе. В ближайших планах – дооснащение всех муниципальных и региональных спасательных подразделений современными образцами вездеходной техники.
Кроме того, в следующем году в Мурманске планируется размещение авиазвена МЧС России.
«С 2023 года на территории Мурманской области будет постоянно базироваться вертолёт ведомства. Учитывая внушительную площадь нашего региона – реализация этого решения чрезвычайно важна. Также прорабатываем вопрос расширения Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России и обновление материально-технической базы», – сообщил губернатор.
Центр необходим для профессиональной подготовки спасателей региона и обеспечения быстрого реагирования спасательных групп на возникающие чрезвычайные ситуации в удалённых районах Крайнего Севера и Арктики.
В рамках расширения материально-технической базы стороны рассмотрели возможность приобретения специальной арктической техники повышенной проходимости.
Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Александр Куренков поддержал предложения правительства Мурманской области, способствующие развитию системы безопасности в Арктической зоне.
Фото: https://51.mchs.gov.ru/deyatelnost/stranicy-s-glavnoy/press-sluzhba/novosti/4796992#group=group-2&photo=0