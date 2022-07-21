Обеспечение безопасности российской Арктики требует особых технологий и подготовки специалистов - министр МЧС России Александр Куренков провёл рабочую встречу с губернатором Мурманской области

Вчера в Москве состоялась рабочая встреча Министра МЧС России Александра Куренкова и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Стороны обсудили возможности модернизации системы безопасности, включающей в себя расширение и обновление материально-технической базы, а также повышения навыков подготовки личного состава.

«Обеспечение безопасности российской Арктики требует особых технологий и подготовки специалистов», – подчеркнул Министр МЧС России.

Александр Куренков отметил, что продолжается активная работа по обеспечению безопасности в Арктическом регионе. В ближайших планах – дооснащение всех муниципальных и региональных спасательных подразделений современными образцами вездеходной техники.

Кроме того, в следующем году в Мурманске планируется размещение авиазвена МЧС России.

«С 2023 года на территории Мурманской области будет постоянно базироваться вертолёт ведомства. Учитывая внушительную площадь нашего региона – реализация этого решения чрезвычайно важна. Также прорабатываем вопрос расширения Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России и обновление материально-технической базы», – сообщил губернатор.

Центр необходим для профессиональной подготовки спасателей региона и обеспечения быстрого реагирования спасательных групп на возникающие чрезвычайные ситуации в удалённых районах Крайнего Севера и Арктики.

В рамках расширения материально-технической базы стороны рассмотрели возможность приобретения специальной арктической техники повышенной проходимости.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Александр Куренков поддержал предложения правительства Мурманской области, способствующие развитию системы безопасности в Арктической зоне.

Фото: https://51.mchs.gov.ru/deyatelnost/stranicy-s-glavnoy/press-sluzhba/novosti/4796992#group=group-2&photo=0