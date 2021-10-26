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Мурманская область. Арктика (16+)26.10.21 10:15

Обеспечение благоприятного инвестиционного климата является одним из ключевых приоритетов деятельности региональной власти

О мерах поддержки бизнеса в Мурманской области шла речь в выступлении вице-спикера областной Думы Евгения Никоры на XIX Общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России: реальность 2020 и повестка десятилетия» в Санкт-Петербурге.

Форум стратегов проводится ежегодно в Санкт-Петербурге с 2002 года и стал основной площадкой для обсуждения методов и механизмов стратегического планирования и конструктивной дискуссии по самым важным и острым вопросам реализации стратегий и комплексных проектов развития городов и регионов Российской Федерации. Ежегодно в Форуме стратегов принимают участие представители Федерального Собрания Российской Федерации, федеральных министерств и ведомств Российской федерации, региональных администраций и законодательных собраний, муниципалитетов, представители бизнеса, научного и экспертного сообществ, общественных организаций, иностранных государств, средств массовой информации.

В числе тем обсуждения в этом году – специфика и стратегические субъекты развития Арктических территорий.

— В 2020 году Мурманская область, как и вся Россия, столкнулась с критическими экономическими вызовами, – отметил в своем выступлении Евгений Никора. – Экономика в полной мере ощутила влияние пандемии и последствия карантинных мер. В целях создания условий для последующего возвращения организаций в нормальный режим работы, их развития и сохранения численности занятых в сфере бизнеса, в Мурманской области был реализован ряд «антикризисных» мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Вице-спикер подробно рассказал о всех действующих в регионах мерах поддержки. В частности, с июля 2021 года на территории Мурманской области субъекты малого и среднего предпринимательства из закрытых административно-территориальных образований могут воспользоваться льготным микрозаймом. В 2021 году также были разработаны новые меры поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства Мурманской области в части компенсации фактически понесенных затрат по уплате коммунальных услуг (тепло и электроэнергия) и арендных платежей в размере 100%.

Отдельно Евгений Никора остановился на плане «На Севере — жить. 2030»:

— Это прорывной план действий, мероприятия которого качественно меняют жизнь в регионе. По сути – это «народная стратегия» развития Кольского края, востребованная населением. Формирование плана началось еще в 2019 году, а в основу легли результаты народного голосования, в котором на тот момент приняли участие порядка 27 тысяч жителей Мурманской области. В мае текущего года план был дополнен комплексом мер, направленных на решение задач по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. Это более 40 мероприятий, направленных на экономический рост и развитие, образование и науку, создание социальной инфраструктуры, поддержку материнства и детства и другое.

Также вице-спикер Думы заострил внимание на важности продолжения программы реновации закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) Мурманской области, которую решили продлить до 2023 года. В 2021 году на территории области был запущен пилотный проект программы реновации, который продемонстрировал свою эффективность. Не менее значимой является программа ликвидации свалки затонувших судов в Кольском заливе, но для продолжения этих трудоемких и дорогостоящих работ необходимо финансирование из федерального бюджета, подчеркнул Евгений Никора. Парламентарий также поделился опытом реализации в Мурманской области программы «Арктический гектар».

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