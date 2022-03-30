Обеспечение доступности медицинской помощи в ЗАТО г.Заозерск, повышение качества медуслуг - одна из наших главных задач – Татьяна Кусайко

Депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко побывала с рабочим визитом в ЗАТО г.Заозерск. В ходе поездки особое внимание Татьяна Кусайко уделила вопросам здравоохранения и медицинской помощи. В сопровождении главы ЗАТО город Заозерск Алексея Пеньшина депутат посетила военный госпиталь и Филиал «Медико-санитарная часть №3» ФГБУЗ «ЦМСЧ №120 ФМБА России».

Одна из проблем в сфере здравоохранения города подводников – нехватка медицинских кадров.

«Дефицит медицинских кадров – общая проблема для многих муниципалитетов. Заозерск не исключение. Эту проблему стараемся решить общими усилиями, - подчеркнула Татьяна Кусайко. - Так, по моему обращению в Министерство обороны РФ, в 2021 году пополнился штат врачей госпиталя. Военнослужащие, в составе семей которых есть жены-врачи, были назначены на службу в ЗАТО город Заозерск».

Благодаря программе «Земский доктор», в 2021 году штат МСЧ №3 пополнился новыми специалистами. В город приехали два педиатра, стоматолог и гинеколог. Администрация муниципалитета обеспечивает приехавших медицинских работников квартирами с ремонтом.

«Обеспечение комфортным жильём прибывших специалистов - очень важный фактор в вопросе привлечения медицинских кадров», - подчеркнула депутат.

Сегодня в связи с недостатком узких специалистов для получения медицинской помощи, индивидуальных консультаций, а также госпитализации, жители Заозерска вынуждены выезжать в Центральную медико-санитарную часть №120 ФМБА России, расположенную в Снежногорске. В связи с отсутствием транспортного сообщения между Заозерском и ЗАТО Александровск, жителям приходится добираться через областной центр.

Эту проблему Татьяна Кусайко обсудила на встрече с представителями руководства ФМБА России №120, которая состоялась в рамках рабочей поездки. Были рассмотрены пути её решения в части переподчинения филиала МСЧ №3 Мурманскому многопрофильному центру имени Н.И. Пирогова.

«Обеспечение доступности медицинской помощи, повышение качества оказания медицинских услуг - одна из наших главных задач, - отметила депутат. – Решение вопроса переподчинения Филиала медико-санитарной части № 3 в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая проводится в Мурманской области при поддержке губернатора Андрея Чибиса, позволит жителям Заозерска получать необходимую медицинскую помощь непосредственно в Мурманске. Это сократит не только временные, но и финансовые затраты горожан».

Также в ходе встречи был рассмотрен вопрос необходимости обновления автопарка скорой помощи в Заозерске.

Фото предоставлено пресс-секретарём Татьяны Кусайко.