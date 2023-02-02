Обеспечение доступности образования – приоритетное направление работы правительства Мурманской области, в том числе в рамках реализации плана «На Севере – Жить»

В 2022 году в области построены и открыты 3 детских сада на 496 мест, в скором времени свои двери для 75 детей откроет ещё один детский сад в Алакуртти.

В 2022 году капитально отремонтированы 2 школы в Пушном и Заозёрске, в наступившем году капитальный ремонт завершат в трёх школах Североморска и одной – в Кандалакше.

По региональной программе «Тёплое окно» уже заменены свыше 4,5 тысячи окон в образовательных организациях, в 2023 году замена ожидает ещё 2 тысячи окон. В 2022 году в рамках проекта «Арктическая школа» преобразовано 100 образовательных пространств в 65 школах и 35 детских садах, общий объём финансирования проекта в 2022 году составил более четверти миллиарда рублей. В 2023 году проект «Арктическая школа» предусматривает 26 грантов по 7 направлениям детским садам и школам, на реализацию проектов предусмотрено 100 млн рублей.

«В развитии сферы профессионального образования продолжаем уделять внимание материально-технической базе: в колледжах будет обновлено и создано несколько десятков новых мастерских по различным компетенциям, на базе которых уже учатся более 5 тысяч студентов. Запланирован капитальный ремонт корпуса Мурманского индустриального колледжа, Ковдорского политехнического колледжа. Отремонтировано и оснащено мебелью общежитие Мурманского медицинского колледжа, в 2023 году работы проведут на этажах общежитий Апатитского политехнического колледжа, Северного колледжа физической культуры и спорта, Мурманского индустриального колледжа», – сообщила Диана Кузнецова.

С начала 2022/2023 учебного года студенты – отличники учёбы в колледжах получают именную губернаторскую стипендию в размере 10 тысяч рублей ежемесячно.

Особое место в регионе занимает кадетское образование, которое получают около 1700 школьников Мурманской области. В 2022 году на базе Североморского кадетского корпуса открыт учебно-методический центр «Авангард», в котором сотни юных северян будут обучаться основам военной службы, также в 2023 году для всех школьников и студентов организуют практический курс по оказанию первой помощи.

Дополнительным образованием охвачено с каждым годом всё большее количество детей: в североморском лицее №1 открыт первый школьный Кванториум, для одарённых детей проводят профильные смены по направлениям «Наука», «Спорт», «Искусство», в 2023 году откроют 24 опорные площадки олимпиадной подготовки по химии, физике, биологии и информатике. В Кировске начнёт работу центр цифрового образования детей «IT-куб».

Охват школьников профориентационными программами и мероприятиями составляет более 90%, в регионе открыто 273 профильных класса, крупнейшие предприятия продолжают сотрудничать с образовательными организациями.

Проект «Профилум», стартовавший в январе, поможет каждому школьнику пройти курс по карьерной грамотности, определить свои сильные стороны и выстроить траекторию получению востребованной в регионе специальности, в проекте примут участие 30 тысяч детей.

В сфере высшего образования ключевым событием является объединение МАГУ и МГТУ, что позволит создать конкурентоспособный на федеральном уровне вуз – Мурманский арктический университет. Уделено внимание и поддержке учёных региона: для них предусмотрены гранты на научно-исследовательские проекты, премии и стипендии.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, Мурманская область активно участвует в федеральном проекте научно-образовательных центров мирового уровня, благодаря участию в НОЦ «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования» в 2022 году в регион удалось привлечь более 55 млн рублей на создание молодёжных лабораторий и реализацию проектов участников НОЦ.

Фото: https://gov-murman.ru