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Мурманская область. Арктика (16+)27.07.20 08:15

Обеспечение государственными и муниципальными заказами учреждений уголовно-исполнительной системы – вопрос «с бородой»

Совещание в режиме видеоконференцсвязи прошло с участием начальника УФСИН России по Мурманской области Дмитрия Тарасова и заместителя Губернатора Мурманской области Елены Дягилевой. На рабочей встрече также присутствовали заместитель министра труда и социального развития Мурманской области Светлана Виденеева и сотрудники регионального Управления ФСИН.

В ходе совещания сторонами прорабатывались и уточнялись вопросы по выполнению рекомендаций комитета Совета Федерации по экономической политике, принятых по итогам парламентских слушаний на тему «Обеспечение государственными и муниципальными заказами учреждений уголовно-исполнительной системы».

Руководитель УФСИН Дмитрий Тарасов поделился примерами успешного взаимодействия с муниципальными заказчиками, отметив, что помимо небольших поступающих заказов центры трудовой адаптации осуждённых крайне нуждаются в долгосрочных крупных заказах для привлечения максимального числа осуждённых к оплачиваемому труду.

В повестке встречи также значился важный вопрос оказания содействия территориальному органу ФСИН в организации исполнения наказания в виде принудительных работ. Данный вид наказания является альтернативой лишению свободы и заключается в привлечении осужденного к оплачиваемому труду с вычетом из его заработной платы определённой судом денежной суммы.

На совещании были рассмотрены достигнутые результаты и возникающие проблемные вопросы. В частности, актуальным является оказание помощи в подборе помещений для создания исправительных центров, создании участков исправительных центров (УФИЦ) на базе имущества предприятий, готовых обеспечить занятость осуждённых и условия их проживания.

В связи с этим ещё одним важным вопросом является возможность предоставления мер поддержки организациям, использующим труд осуждённых к принудительным работам. Это позволит повысить заинтересованность руководителей предприятий в приёме на работу осуждённых и будет способствовать их социальной реабилитации.

По результатам встречи стороны выработали ряд совместных предложений по реализации рекомендаций комитета Совета Федерации по экономической политике. Заместитель губернатора региона Елена Дягилева предложила провести расширенное совещание, чтобы выслушать аргументированную позицию и конкретные предложения от профильных министерств и управлений, задействованных в решении поставленных задач.  Также обозначенные на совещании вопросы будут включены в повестку ближайшего координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории Мурманской области.

 

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