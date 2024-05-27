Обеспечение квалифицированных кадров для Арктики – ключевая тема развития экономики, социальной сферы и реализации стратегических проектов в Мурманской области, и потребность в них будет расти. Об этом заявил губернатор Андрей Чибис, открывая сегодняшнее заседание регионального правительства.

Участники обсудили вопросы развития системы профессионального образования в рамках плана «На Севере – жить», возможности и перспективы, а также успешные практики взаимодействия промышленных предприятий с колледжами.

«Дефицит кадров – проблема всей нашей страны. Наша задача – точечной настройкой делать всё, чтобы обеспечивать кадрами нашу область, выполнять решения, которые мы инициируем, которые принимаются президентом по поддержке наших проектов. Нужно посмотреть, что уже получается, на что нужно сделать дополнительный акцент в части развития кадрового потенциала, обеспечения кадрами экономики, социальной сферы в Мурманской области, с учётом больших масштабных проектов, которые мы реализуем. Очень важно, что мы системно ведём эту работу вместе с компаниями», – подчеркнул губернатор.

Андрей Чибис отметил, что всего в школах, системе среднего профессионального и высшего образования Мурманской области учится более 110 тысяч учеников и студентов, а важнейший блок работы региональной команды – профориентация в школах. Создано более 280 профильных классов, в которых обучаются порядка 6 тысяч детей; открыто 24 площадки «Уникум», которые позволяют более глубоко изучать предмет; уже работают 62 центра «Точка роста», в этом году будут открыты ещё 16. Созданы площадки «IT-куб» в Мурманске и Кировске, в этом году такая же появится в Мочегорске.

«Тема профориентации принципиально важна, потому что ребята, которые учатся, уже понимают, что у нас с экономикой, какие есть предприятия, какие специальности будут востребованы. С учётом этого принимают вместе с родителями необходимые взвешенные решения по своему будущему, по получению среднего профессионального образования, либо высшего образования», – подчеркнул глава региона.

Кроме того, Андрей Чибис сообщил, что в Мурманской области комплексно обновляют школы. Ремонты прошли уже в четверти всех школ от имеющейся потребности.

«Восемь школ отремонтируем в этом году, с учётом поддержки в рамках президентской программы по ремонту школ. Знаковый момент – что впервые за 30 лет в Североморске построена школа. Сейчас строим две школы в Мурманске и новый корпус в Печенге», – отметил губернатор.

За прошедшие 5 лет направлено более 10,5 млрд рублей в систему СПО. Заключено более 200 соглашений о сотрудничестве с предприятиями для разработки совместных программ, обновления инфраструктуры, гарантий трудоустройства выпускников, прохождения практик и стипендий грантов. Обновлена инфраструктура 8 колледжей. Регион активно участвует и входит в число лидеров федеральной программы «Профессионалитет». Уже создано 7 образовательных кластеров и обновлено более 100 лабораторий. В 85% всех колледжей и техникумов региона созданы новые современные лаборатории, в этом году оборудуют еще 44 лаборатории: в Мончегорском политехническом колледже, Полярнозоринском энергетическом колледже и Мурманском морском рыбопромышленном колледже имени И.И. Месяцева.

«У нас на треть выросло количество студентов в сфере СПО за последние 10 лет, что демонстрирует востребованность этого образования. Возвращаясь к инвестпроектам, которые реализуются на нашей территории, огромная потребность именно в профессиональных кадрах, прежде всего с качественным образованием, полученным в системе СПО», – отметил губернатор.

Глава региона отметил, за последние 5 лет порядка 10 миллиардов рублей из консолидированных источников направлено в развитие системы высшего образования. В том числе активно обновляется уже единый Мурманский арктический университет: за 5 лет отремонтировали 12 университетских объектов, 52 аудитории и лаборатории, 60% фонда в трёх корпусах общежитий. МАУ вошёл в федеральную программу «Приоритет.2030», чтобы получить из федерального бюджета дополнительное финансирование. В этом году будет подана конкурсная заявка на отбор по созданию кампуса мирового уровня.

«Прошлая приёмная кампания университета впервые за многие годы завершилась 100% набором абитуриентов. При том, что количество мест, в том числе бюджетных, было существенно увеличено и по ряду специальностей был серьёзный конкурс. Наша цель – чтобы университет стал мощным образовательным научным центром с уникальными компетенциями для развития арктических территорий», – сказал Андрей Чибис.

Говоря о поддержке молодых северян, губернатор отметил выплату специальной стипендии для активной молодёжи: по 15 тысяч рублей ежемесячно; единовременной стипендии до 100 тысяч рублей одаренным детям и обучающейся молодежи; именной стипендии студентам-отличникам, обучающимся по программам СПО в федеральных и государственных областных вузе и колледжах – 10 тысяч рублей ежемесячно.

«В 2023/2024 учебном году стипендиатами стали 236 студентов – отличников, в 2022/2023 учебном году было 139 человек, рост на 70%. Получателями федеральных стипендий или региональных или стипендий индустриальных партнеров являются более 9000 студентов МАУ. Кроме того, за два года возросла результативность участия областной команды в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников: с 67-го места в 2022 году на 18-е место в 2023 году. Число победителей и призёров увеличилось в три раза, все это говорит о качественных изменениях в нашей системе образования», – подчеркнул губернатор.

В числе мер по привлечению кадров губернатор назвал выплату «полярок» молодым специалистам региональных бюджетных учреждений с первого дня работы – их получают более 3200 человек; внедрение комплекса мер по привлечению медработников и педагогов – дефицит медработников сокращён на 40%, в учебные заведения пришло 700 педагогов. Активно работает программа «Курс на Север» по привлечению нужных кадров в регион.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в завершение губернатор поблагодарил индустриальных партнёров, активно включившихся в эту работу: компании «НОВАТЭК», «ФосАгро», «Норникель», «ЕвроХим», «Росатом», «Антей», «СЗФК».

Фото: https://gov-murman.ru