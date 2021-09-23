Обеспечение нуждающихся в улучшении жилищных условий горожан качественным жильём – одна из приоритетных задач руководства областного центра

Проблема расселения решается комплексно: приобретается недвижимость на вторичном рынке, переводятся нежилые помещения в жилые, ремонтируются пустующие квартиры.

В одной из отремонтированных муниципальных квартир, которая расположена по адресу проспект Кольский, 174/1, 22 сентября побывал глава администрации города Мурманска Евгений Никора. В помещении выполнен косметический ремонт, заменены оконные и дверные блоки, проводка, установлены приборы учета воды и электроэнергии, новая сантехника.

– В этом году мы планируем отремонтировать 50 квартир, 26 из них уже готовы, – отметил глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – Предоставление мурманчанам качественного жилья требует не только активной работы с уже имеющимся жильем, но и строительства новых объектов. Так, уже полным ходом проектируется первый жилой дом на улице Павлова в рамках комплексной застройки района Варничный ручей.

Всего за время реализации городских программ по переселению граждан в Мурманске новое жильё получили 4903 человека.