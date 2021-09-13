Обеспечить безопасное для избирателей и членов избирательных комиссий, прозрачное проведение голосования - задача всех ответственных органов

Губернатор Андрей Чибис провёл заседание рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении парламентских выборов 17-19 сентября. В заседании приняли участие первый заместитель губернатора Оксана Демченко, вице-губернатор Владимир Евменьков, председатель областной избирательной комиссии Антон Богомолов, представители региональных ведомств, правоохранительных и силовых структур.

Глава региона назвал безопасное для избирателей и членов избирательных комиссий, прозрачное проведение голосования ключевой задачей всех ответственных органов.

«Эту задачу ставит перед нами Президент. Чтобы голосование и в очном формате, и в режиме дистанционного электронного голосования – а в этом году в Мурманской области этот механизм будет применяться – прошло максимально чётко и открыто. С учётом этого отдельное внимание прошу обратить на безопасность с точки зрения возникновения каких-либо рисков террористических угроз, с точки зрения пожарной безопасности, на обеспечение контроля правопорядка и оперативного вмешательства в случае каких-либо инцидентов. Необходимо, чтобы было достаточное количество наблюдателей. И отдельная тема – это видеонаблюдение, которое должно работать в постоянном режиме на подавляющем большинстве участков, чтобы и надзорные и контролирующие органы, и в Штабе общественной поддержки – все могли увидеть, что происходит на избирательных участках», – подчеркнул Андрей Чибис.

Благодаря сотрудничеству с «Ростелекомом» камерами видеонаблюдения обеспечены почти все избирательные участки в области. Исключение составляют всего несколько участков на отдалённых территориях без устойчивого Интернета – там будет налажена видеофиксация происходящего. Губернатор отметил, что в конце каждого из трёх дней голосования рабочей группой будут подводиться итоги процесса голосования, чтобы оперативно реагировать на возможные проблемы и эксцессы.

По словам председателя избирательной комиссии Мурманской области Антона Богомолова, в рамках текущей кампании на 32 мандата в Мурманскую областную Думу выдвинулись 428 кандидатов, что демонстрирует высокую степень конкурентности выборов. Семь кандидатов выдвинули свои кандидатуры в депутаты Государственной Думы.

«До 18-го сентября проходит досрочное голосование, практически каждый день члены участковых комиссий вылетают на отдалённые острова, едут на труднодоступные территории и там проводят голосование. Досрочное голосование идёт достаточно интенсивно. Свыше 8 тысяч избирателей уже реализовали своё право. По традиции в нашем регионе таким правом пользуются военнослужащие, которые работают на отдалённых маяках и заставах, и, кроме того, происходит частично голосование на судах, которые находятся в плавании, – это зависит от судовладельцев и технических возможностей самих судов», – пояснил председатель облизбиркома.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в Мурманской области готовы к работе 410 постоянных избирательных участков, в них уже завезены бюллетени, которые находятся под охраной полиции. Все избиратели будут обеспечены средствами индивидуальной защиты – маской и перчатками, каждому будет выдана одноразовая ручка. Проработаны пути разведения потоков людей на избирательных участках.