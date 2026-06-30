Губернатор Андрей Чибис предложил новую меру поддержки для выпускников-стобалльниковАрктический фестиваль уличного искусства «РОСТ» пройдёт с 4 по 19 июля в Мурманске
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)30.06.26 15:30

Обеспечить исполнение предписаний: в регионе на заседании рабочей группы по контролю за работой УК повторно рассмотрена деятельность пяти управляющих организаций

В правительстве Мурманской области под председательством заместителя губернатора Мурманской области Ольги Вовк состоялось очередное заседание рабочей группы по мониторингу информации о нарушениях в сфере управления многоквартирными домами в Мурманской области.

В мероприятии приняли участие министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Зинаида Середа, первый заместитель министра Элина Акулова, а также представители Министерства внутренней политики, комитета по тарифному регулированию, администрации города Мурманска, прокуратуры, Роспотребнадзора, службы судебных приставов, управления следственного комитета России по Мурманской области, УМВД России по Мурманской области.

На заседании повторно рассмотрена деятельность пяти управляющих организаций: ООО «Аракс», ООО «Арктик», ООО «Город-М», ООО «Северяночка» и ООО «УК ТДМ».

Основной темой стал контроль за исполнением ранее данных поручений и предписаний, выданных органом государственного жилищного надзора.

Указанными управляющими организациями в полном объёме протокольные поручения по результатам заседания рабочей группы от 9 апреля текущего года не выполнены. Также в полном объёме не исполнены предписания, выданные органом государственного жилищного надзора.

«Сегодня мы вернулись к обсуждению ситуации с компаниями, которые, несмотря на разные названия, находятся под управлением одного учредителя. К сожалению, мы видим, что работа по устранению замечаний идёт недостаточно активно. Основные вопросы касаются не только уборки территорий и содержания домов, но и взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями, что напрямую влияет на корректность начислений за коммунальные услуги. Жители имеют право на комфортные условия проживания, и наша задача — добиться прозрачности и ответственности со стороны УК», — отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

По итогам заседания руководству управляющих организаций поручено в кратчайшие сроки обеспечить исполнение предписаний, ранее выданных региональным минэнерго, а также протокольных поручений по результатам предыдущего заседания рабочей группы.

«Наша задача — наладить эффективное взаимодействие и конструктивный диалог с управляющими компаниями. Мы не просто контролируем, мы стараемся помочь выстроить работу правильно. Жители должны видеть реальные изменения. Важно, чтобы управляющие компании прислушивались к северянам и оперативно решали их проблемы. Работа в этом направлении будет продолжена с максимальной строгостью к нарушителям», — подчеркнула министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Зинаида Середа.

Для оперативного решения вопросов жителям рекомендуется в первую очередь обращаться в свою управляющую компанию (контактные телефоны указаны в квитанциях) или через домовые чаты в приложении «МАХ». Если эти каналы не дали результата, необходимо обращаться в адрес Министерства энергетики и ЖКХ (через ГИС ЖКХ, мобильное приложение «Госуслуги.дом» или по адресу: г. Мурманск, ул. Карла Маркса, 18).

Как отмечает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, рабочая группа по мониторингу нарушений в сфере управления многоквартирными домами была создана по поручению главы региона Андрея Чибиса. Системная работа регионального правительства по повышению качества обслуживания МКД и уровня комфорта для жителей будет продолжена на постоянной основе.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570284/#&gid=1&pid=4

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Среднее профессиональное образование вытесняет высшее: доля кандидатов без вузовского диплома среди «белых воротничков» выросла на 14% за два года
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

68Kатерина
29.06.26 12:32
Удивляюсь, почему даже во время СВО, когда большинству россиян уже полностью понятно , кто для нас враг, мы упорно продолжаем применять англицизмы? Ведь совсем легко английское словечко "питчинг" за
Комментарий к новости:12 проектов северян победили в первом питчинге инвестиционных стартапов Мурманской области
PetrovihGV
29.06.26 11:22
Не хочу никого обидеть, но состав правительства Мурманской области формируется с нарушением гендерного принципа, как мне кажется, или умные мужики все на СВО?!
Комментарий к новости:В коридорах власти: пост министра информационной политики Мурманской области займёт Ирина Бринькова
Д.О Вернер
28.06.26 14:32
Прошу вернуться к этой теме через 6 месяцев и сообщить: из 64 выпускников сколько и куда поступили. Да, и поправьте, в НВМУ не курсанты, а нахимовцы...
Комментарий к новости:В Мурманске прошла торжественная церемония пятого выпуска филиала Нахимовского военно-морского училища
-Правовая консультация (18+)Спрос на стажёров за 5 лет вырос в 3 раза. Юрист hh.ru рассказал, какую зарплату им должны платить и какие у них есть права
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире17:30«Космическая энергетика». Документальный фильм (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)
-PRO Деньги (16+)Судебные приставы взыскали миллионный долг по заработной плате-PRO Валюту (16+)Доллар США укрепляется к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)С головного узла «Нива ГЭС-1» проведут холостой сброс воды с Имандровского водохранилища-PRO ЖКХ (18+)Обеспечить исполнение предписаний: в регионе на заседании рабочей группы по контролю за работой УК повторно рассмотрена деятельность пяти управляющих организаций-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)На завершающем заседании Мурманской областной Думы седьмого созыва принят закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять