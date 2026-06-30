Обеспечить исполнение предписаний: в регионе на заседании рабочей группы по контролю за работой УК повторно рассмотрена деятельность пяти управляющих организаций

В правительстве Мурманской области под председательством заместителя губернатора Мурманской области Ольги Вовк состоялось очередное заседание рабочей группы по мониторингу информации о нарушениях в сфере управления многоквартирными домами в Мурманской области.

В мероприятии приняли участие министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Зинаида Середа, первый заместитель министра Элина Акулова, а также представители Министерства внутренней политики, комитета по тарифному регулированию, администрации города Мурманска, прокуратуры, Роспотребнадзора, службы судебных приставов, управления следственного комитета России по Мурманской области, УМВД России по Мурманской области.

На заседании повторно рассмотрена деятельность пяти управляющих организаций: ООО «Аракс», ООО «Арктик», ООО «Город-М», ООО «Северяночка» и ООО «УК ТДМ».

Основной темой стал контроль за исполнением ранее данных поручений и предписаний, выданных органом государственного жилищного надзора.

Указанными управляющими организациями в полном объёме протокольные поручения по результатам заседания рабочей группы от 9 апреля текущего года не выполнены. Также в полном объёме не исполнены предписания, выданные органом государственного жилищного надзора.

«Сегодня мы вернулись к обсуждению ситуации с компаниями, которые, несмотря на разные названия, находятся под управлением одного учредителя. К сожалению, мы видим, что работа по устранению замечаний идёт недостаточно активно. Основные вопросы касаются не только уборки территорий и содержания домов, но и взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями, что напрямую влияет на корректность начислений за коммунальные услуги. Жители имеют право на комфортные условия проживания, и наша задача — добиться прозрачности и ответственности со стороны УК», — отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

По итогам заседания руководству управляющих организаций поручено в кратчайшие сроки обеспечить исполнение предписаний, ранее выданных региональным минэнерго, а также протокольных поручений по результатам предыдущего заседания рабочей группы.

«Наша задача — наладить эффективное взаимодействие и конструктивный диалог с управляющими компаниями. Мы не просто контролируем, мы стараемся помочь выстроить работу правильно. Жители должны видеть реальные изменения. Важно, чтобы управляющие компании прислушивались к северянам и оперативно решали их проблемы. Работа в этом направлении будет продолжена с максимальной строгостью к нарушителям», — подчеркнула министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Зинаида Середа.

Для оперативного решения вопросов жителям рекомендуется в первую очередь обращаться в свою управляющую компанию (контактные телефоны указаны в квитанциях) или через домовые чаты в приложении «МАХ». Если эти каналы не дали результата, необходимо обращаться в адрес Министерства энергетики и ЖКХ (через ГИС ЖКХ, мобильное приложение «Госуслуги.дом» или по адресу: г. Мурманск, ул. Карла Маркса, 18).

Как отмечает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, рабочая группа по мониторингу нарушений в сфере управления многоквартирными домами была создана по поручению главы региона Андрея Чибиса. Системная работа регионального правительства по повышению качества обслуживания МКД и уровня комфорта для жителей будет продолжена на постоянной основе.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570284/#&gid=1&pid=4