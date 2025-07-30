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Мурманская область. Арктика (16+)30.07.25 11:30

Объезды строек стали в Мурманской области не разовой акцией, а постоянной практикой, которая позволяет оперативно решать возникающие вопросы

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис 28 июля в рамках рабочей поездки посетил значимые стройки региона, чтобы оценить темпы работ. Внимание губернатора было сосредоточено на социально важных проектах, включая новый онкологический диспансер на территории Больничного городка.

«Мы осмотрели каждый этаж хирургического корпуса и видим, что уже смонтировано вентиляционное оборудование, где-то ведутся работы по отделке. Строители приступили к монтажу фасадных панелей. Важно с особой скрупулезностью относится к объекту, потому что его возведение проходит за счет федерального финансирования в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения» и стратегического плана «На Севере — жить!», — сказал глава региона.

Стоит отметить, что всё необходимое оборудование для материально-технического оснащения онкологического диспансера уже закупили, после завершения всех работ оно займёт своё место в лечебном учреждении.

На улице Кирпичной в Ленинском округе строятся одновременно сразу четыре многоквартирных дома, формируя новый микрорайон города. Часть квартир предназначена для расселения из аварийного жилья и для работников, приезжающих в регион.

«Безусловно, на любой стройке возникают свои сложности и особенности – это нормальная практика. Однако объём предстоящих работ ещё достаточно велик, и подрядчики осознают необходимость ускорения процессов. Сейчас важно сфокусироваться на ключевых задачах, оперативно устранять возникающие вопросы и держать темп, чтобы выполнить все обязательства в установленные сроки», — пояснила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, объезды строек давно стали в Мурманской области не разовой акцией, а постоянной практикой, которая позволяет оперативно решать возникающие вопросы и обеспечивать своевременный ввод объектов в эксплуатацию.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551062/#&gid=1&pid=18

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