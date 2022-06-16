Обезумевшие террористы ВСУ на комбинате «Азот» в Северодонецке цинично сорвали проведение гуманитарной операции

Вчера Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию выступил с очередным заявлением:

«Сегодня, 15 июня 2022 г., с 08:00 (мск) до 20:00 (мск) российская сторона предоставила гуманитарный коридор в северном направлении (в город Сватово Луганской Народной Республики) для эвакуации мирного населения с территории химического комбината «Азот» в Северодонецке. Несмотря на принятые Российской Федерацией беспрецедентные меры, киевские власти цинично сорвали проведение гуманитарной операции.

Средствами объективного контроля, в том числе беспилотными летательными аппаратами, зафиксированы многочисленные нарушения режима прекращения огня: из промзоны комбината «Азот» вёлся беспорядочный огонь по жилым кварталам Северодонецка (с 08:20 – из 120-мм минометов, с 09:40 – из танковых пушек). Боевики использовали гуманитарную паузу для перегруппировки на более выгодные позиции и восстановления боеспособности, прикрываясь мирными жителями как «живым щитом».

Киевский режим вновь показал своё истинное лицо и полное безразличие к жизням ни в чем неповинных женщин, детей и пожилых людей, находящихся в плену у обезумевших террористов на комбинате «Азот». Лицемерно, не отдав им приказ о прекращении сопротивления, Киев фактически «назначил» их очередными «мучениками», как это было в Мариуполе.

Российская Федерация публично и официально заявляет, что для выхода мирных жителей с территории комбината «Азот» никаких препятствий нет, за исключением принципиального решения самих киевских властей и командиров националистических формирований продолжать удерживать мирных граждан в качестве «живого щита».

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и правоохранительными органами продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирного населения Украины и народных республик Донбасса, а также использования объектов медицинской инфраструктуры в военных целях:

в Нью-Йорке в корпусах поликлиники (ул. Молодёжная), в Доброполье в зданиях больницы (пер. Санаторный) и станции скорой медицинской помощи (ул. Гагарина) украинскими националистическими формированиями оборудованы казармы, огневые позиции и склады боеприпасов, а на прилегающей к медицинским объектам территории размещены бронетехника, артиллерия, РСЗО, минометы и крупнокалиберные пулеметы. При этом эвакуация жителей близлежащих районов умышленно не проводилась;

в Харькове на территории городской больницы №28 (ул. Михаила Гуревича) военнослужащие ВСУ разместили артиллерийские орудия и РСЗО;

в Одессе в зданиях госпиталя №411 (ул. Мариинская) и больницы №11 (ул. Академика Воробьева), в Доброславе Одесской области в корпусах поселковой больницы (ул. Грубника) националисты оборудовали огневые позиции, склады боеприпасов и вооружения.

Такие действия украинских властей на подконтрольных территориях в условиях риска ухудшения эпидемиологической ситуации создают дополнительную угрозу жизни и здоровью мирных граждан и фактически лишают их возможности получать своевременную медицинскую помощь. Несмотря на неоднократные заявления Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, до настоящего времени все подобные факты остаются без внимания Всемирной организации здравоохранения и мировой общественности.

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