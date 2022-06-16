«Северные игромы» - на юге Кольского полуострова пройдёт фольклорный фестиваль «Беломорье»Холдинг «РЖД» вернул до конца года скидку на билеты в дальних поездах для многодетных семей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)16.06.22 09:00

Обезумевшие террористы ВСУ на комбинате «Азот» в Северодонецке цинично сорвали проведение гуманитарной операции

Вчера Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию выступил с очередным заявлением:

«Сегодня, 15 июня 2022 г., с 08:00 (мск) до 20:00 (мск) российская сторона предоставила гуманитарный коридор в северном направлении (в город Сватово Луганской Народной Республики) для эвакуации мирного населения с территории химического комбината «Азот» в Северодонецке. Несмотря на принятые Российской Федерацией беспрецедентные меры, киевские власти цинично сорвали проведение гуманитарной операции.

Средствами объективного контроля, в том числе беспилотными летательными аппаратами, зафиксированы многочисленные нарушения режима прекращения огня: из промзоны комбината «Азот» вёлся беспорядочный огонь по жилым кварталам Северодонецка (с 08:20 – из 120-мм минометов, с 09:40 – из танковых пушек). Боевики использовали гуманитарную паузу для перегруппировки на более выгодные позиции и восстановления боеспособности, прикрываясь мирными жителями как «живым щитом».

Киевский режим вновь показал своё истинное лицо и полное безразличие к жизням ни в чем неповинных женщин, детей и пожилых людей, находящихся в плену у обезумевших террористов на комбинате «Азот». Лицемерно, не отдав им приказ о прекращении сопротивления, Киев фактически «назначил» их очередными «мучениками», как это было в Мариуполе.

Российская Федерация публично и официально заявляет, что для выхода мирных жителей с территории комбината «Азот» никаких препятствий нет, за исключением принципиального решения самих киевских властей и командиров националистических формирований продолжать удерживать мирных граждан в качестве «живого щита».

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии  с уполномоченными федеральными органами исполнительной  власти и правоохранительными органами продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирного населения Украины и народных республик Донбасса, а также использования объектов медицинской инфраструктуры  в военных целях:

в Нью-Йорке в корпусах поликлиники (ул. Молодёжная), в Доброполье в зданиях больницы (пер. Санаторный) и станции скорой медицинской помощи (ул. Гагарина) украинскими националистическими формированиями оборудованы казармы, огневые позиции и склады боеприпасов, а на прилегающей к медицинским объектам территории размещены бронетехника, артиллерия, РСЗО, минометы и крупнокалиберные пулеметы.  При этом эвакуация жителей близлежащих районов умышленно не проводилась;

в Харькове на территории городской больницы №28 (ул. Михаила Гуревича) военнослужащие ВСУ разместили артиллерийские орудия и РСЗО;

в Одессе в зданиях госпиталя №411 (ул. Мариинская) и больницы №11 (ул. Академика Воробьева), в Доброславе Одесской области в корпусах поселковой больницы (ул. Грубника) националисты оборудовали огневые позиции, склады боеприпасов и вооружения.

Такие действия украинских властей на подконтрольных территориях в условиях риска ухудшения эпидемиологической ситуации создают дополнительную угрозу жизни и здоровью мирных граждан и фактически лишают их возможности получать своевременную медицинскую помощь. Несмотря на неоднократные заявления Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, до настоящего времени все подобные факты остаются без внимания Всемирной организации здравоохранения и мировой общественности.

 

 

 

Фото: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День предпринимателя: как живут микро, малый и средний бизнес и какие советы эксперты дают предпринимателям
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
Комментарий к новости:Капитальный ремонт объекта культурного наследия - жилой дом на проспекте Ленина, 80 в Мурманске возобновлён
FariSei
10.06.22 11:22
ФНПР робко выходит из пандемии! А я думал, что профсоюзы уже вымерли.
Комментарий к новости:Михаил Шмаков предлагает индексировать заработную плату чаще
Д.О. Вернер
28.05.22 12:59
Фото с таким причалом символизирует ситуация с государственной рыбной отраслью... Обидно...
Комментарий к новости:По Мурманской области ожидается временами дождь, местами порывистый ветер
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире11:30«Клинический случай». Научно-популярная программа, 10 серия (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30«Бестселлер по любви». Художественный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Холдинг «РЖД» вернул до конца года скидку на билеты в дальних поездах для многодетных семей-PRO Валюту (16+)Цены на нефть повышаются после обвала, доллар США подрастает, евро немного дешевеет-PRO Энергетику (18+)Отопительный период 2021/2022 гг. завершился в штатном режиме, аварий на объектах жилищного фонда и социальной сферы не зафиксировано-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 16 июня-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Срок оформления паспорта гражданина РФ сокращается до 5 дней
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как узнать ИНН человека по паспортным данным с помощью портала Himera Search?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика