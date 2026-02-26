Обильные снегопады стали причиной срывов в графике вывоза ТКО в Мурманской области

В минувшие выходные по ряду адресов наблюдались срывы в графике вывоза твёрдых коммунальных отходов. Они были вызваны загруженностью подъездных путей, ведущих к контейнерным площадкам – автолюбители оставляли машины рядом с баками.

Как отмечает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», в зимний сезон, при обильных снегопадах и температурных качелях, не препятствовать работе спецтехники особенно важно – крупногабаритные машины двигаются по заранее выстроенным маршрутам, которые, во-первых, являются оптимальными с точки зрения временных затрат, во-вторых, минимизируют возникновение аварийных ситуаций и, как следствие, порчи имущества. Но даже это в условиях загруженности улиц и дворов автомобилями не является залогом безопасной работы. К сожалению, зафиксированы три случая дорожно-транспортных происшествий с участием мусоровозов. При маневрировании во дворах на скользком и неровном покрытии их «сносило» на припаркованные в непосредственной близости к контейнерным площадкам личные автомобили.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».