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Мурманская область. Арктика (16+)23.03.23 16:15

Обильные снегопады в Мурманской области серьёзно осложнили работу мусоровывозящих компаний

Только за последние сутки региональный оператор зафиксировал более 30 фактов срыва графиков вывоза твёрдых коммунальных отходов (ТКО) с контейнерных площадок, из них 22 случая в Мурманске. Наиболее неблагоприятная ситуация в течение нескольких последних дней складывается в Ленинском округе. Причина – не расчищенные от снега подъездные пути или отсутствие доступа к контейнерным площадкам из-за неправильно припаркованных автомобилей.

Зачастую владельцы, паркуя свои машины во дворе вечером, даже не задумываются о том, что ранним утром в этот двор должна заехать спецтехника, чтобы забрать мусор из контейнеров или крупногабаритные отходы (КГО) со специальных площадок. Между тем, какими бы профессиональными навыками и опытом ни обладал водитель мусоровоза, выйти за границы технических характеристик тяжелого автомобиля и провести его среди хаотично припаркованных «легковушек» он не может. Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», самый «маленький» мусоровоз – двухосная «Скания» имеет длину 7,8 метра, ширину 2,45 метра и радиус разворота 7,5 метра.  По отзывам водителей в Мурманске самими «проблемными» для вывоза ТКО местами на протяжении нескольких последних лет остаются контейнерные площадки на улицах Кильдинской, 21 и дом 25; Коминтерна, 16; Щербакова, 2 и Героев Рыбачьего, 18. 

Каждую ситуацию, когда по объективным причинам мусоровоз не может добраться до контейнерной площадки, водитель фиксирует на фото и передаёт информацию в диспетчерскую службу для принятия оперативных мер. Регоператор, в свою очередь, связывается с управляющими компаниями и, в случае необходимости, с руководством муниципалитетов и административных округов. Но, зачастую, отправленная на выручку спецтехника не может расчистить путь опять же из-за мешающих её работе автомобилей.

Регоператор обращается и к управляющим компаниям, и к автомобилистам с просьбой приложить максимум усилий, чтобы не создавать помех для вывоза ТКО. В противном случае, любая, даже самая хорошо устроенная с эстетической точки зрения контейнерная площадка, за двое суток превращается в безобразную мусорную кучу.

 

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».

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