Обладатель Гран-при фестиваля, посвящённого Году единства народов России, станет участником финального гала-концерта в Москве

18 апреля в 12.00 на сцене Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдут конкурсные прослушивания фестиваля-конкурса, где участники в возрасте от 14 до 70 лет представят музыкальные творческие номера в следующих номинациях: академический вокал, эстрадный вокал, народный вокал и авторская песня.

В составе звёздного жюри: Ольга Кормухина – заслуженная артистка России; Мариам Мерабова – заслуженная артистка России; Марина Девятова – заслуженная артистка России; Игорь Демарин – композитор и исполнитель; Руслан Алехно – эстрадный певец и композитор, заслуженный артист Республики Беларусь; группа «Республика» – вокальный квартет (г. Москва); Анна Шатилова - диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, теле- и радиоведущая, актриса; народная артистка РСФСР.

Гала-концерт с участием победителей фестиваля-конкурса и профессиональных артистов культуры и искусства Российской Федерации состоится 19 апреля в городе Североморске.

Обладатель Гран-при фестиваля становится участником финального гала-концерта фестиваля, который состоится в Москве.

