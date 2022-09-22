Обладатель гранта Министерства спорта Мурманской области проведёт в Долине Уюта семейный велозаезд

24 сентября в мурманской Долине Уюта пройдёт любительский заезд на маунтинбайках по лесным тропинкам. Участникам предстоит проехать 1 км в лесном массиве в районе марафонского подъёма.

Семейное мероприятие организовано Игорем Чуваевым, выигравшим в 2022 году конкурс на получение грантов Министерства спорта Мурманской области на проведение физкультурных и спортивных мероприятий.

Напомним, правительством Мурманской области предусмотрены различные меры оказания поддержки субъектам спорта. Одна из таких мер – предоставление грантов на реализацию проектов в сфере физической культуры и спорта, которая реализуется с 2021 года.

Как сообщает региональное Министерство спорта, в 2022 году сумма грантовой поддержки составила 5,6 млн рублей, из них 3,2 млн рублей – гранты юридическим лицам, 2,4 млн рублей – гранты физическим лицам. Предоставление подобных грантов помогает повышать число северян, систематически занимающихся физкультурой и спортом.

Для регистрации можно обратиться по телефону +7 908-606-09-90, или по адресу: г. Мурманск, ул. Долина Уюта дом 2.

Фото: https://vk.com/wall-185527136_2964