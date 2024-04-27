Обладателем Гран-при Международного конкурса детской рукописной книги стал автор из Кандалакши

Более 1400 юных авторов в этом году приняли участие в XXVII Международном конкурсе детской рукописной книги «Все краски Севера».

Всего на конкурс областной детско-юношеской библиотеки поступило 369 книг.

Уже не первый год в конкурсе принимают участие не только жители Кольского Заполярья, но и гости из других регионов и стран. В этот раз участниками конкурса стали жители Мурманской, Курской и Тюменской областей, а также юные авторы из города Мошканы Витебской области (Беларусь).

Лауреатом премии Гран-при «Малый триумф» XXVII Международного конкурса детской рукописной книги «Все краски Севера» стал Артем Абросимов из Кандалакши.

С заслуженной победой Артема поздравила заместитель министра культуры Мурманской области Ольга Анисимова.

В своей книге «Голоса родного Севера» юный автор с большой любовью пишет о Кандалакше. Участники конкурсной комиссии делятся, что после прочтения книги сразу хочется уехать бродить по берегу Белого моря, исследовать старые улочки и наблюдать за древними лабиринтами.

Также в рамках награждения были вручены памятные подарки победителям и призерам в различных номинациях и спецпризы от партнеров конкурса. С итогами конкурса можно ознакомиться на сайте областной детско-юношеской библиотеки.

Как сообщает региональное Министерство культуры, Международный конкурс детской рукописной книги – масштабный детский творческий проект Мурманской областной детско-юношеской библиотеки. Также в библиотеке создан музей детской рукописной книги, который служит для знакомства с лучшими, интересными работами и книгами-победителями конкурса, с 1997 года проводимого библиотекой при поддержке правительства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru