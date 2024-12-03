Обладателем Кубка губернатора Мурманской области по ВСФК ГТО стала команда мурманской гимназии №7

В мурманском Легкоатлетическом манеже состоялись финальные соревнования в рамках Кубка губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов в дисциплине Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В заключительный этап турнира вышли команды из Мурманска, Оленегорска, Заполярного и Ковдора, которые стали лучшими в своих зонах.

По программе соревнований учащимся предстояло выполнить нормативы по пяти дисциплинам: бег на 30 метров, поднимание туловища из положения лёжа на спине, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, наклон вперёд из положения стоя прямыми ногами на гимнастической скамье, подтягивание из виса на высокой перекладине для юношей, а также сгибание и разгибание рук в упоре лёжа для девушек. Лучшая команда определялась наименьшим количеством баллов, суммированных по местам во всех дисциплинах.

В напряжённой борьбе победителем соревнований стала команда гимназии №7 из Мурманска. С отрывом в один балл учащиеся столицы Заполярья опередили сверстников из средней общеобразовательной школы №4 города Оленегорск. Третью строчку пьедестала почёта занял коллектив основной общеобразовательной школы №22 им Б.Ф. Сафонова.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, мероприятие идёт в три этапа: муниципальный, зональный и финальный. Кроме ГТО юные северяне состязаются в волейболе, компьютерном спорте и баскетболе. Масштабное физкультурное мероприятие стартовало по поручению главы региона с целью активизации работы школьных спортивных клубов и организации для них соревновательного момента, в рамках реализации регионального стратегического плана «На Севере – жить». В начале декабря также пройдут финалы Кубка губернатора Мурманской области по волейболу, баскетболу и компьютерному спорту.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/