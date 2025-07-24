Обладатели диплома MBA теряют конкурентное преимущество на рынке труда

Диплом «Master of Business Administration» (MBA) всё реже расценивается рекрутерами как преимущество кандидата, топ- и мидл-менеджеры все меньше верят в его востребованность. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний и 1000 управленцев среднего и высшего звена из всех округов страны.

Руководителей, уверенных в том, что диплом MBA даёт дополнительные преимущества при устройстве на работу, всё меньше: 76% в 2009 году и 57% сегодня.

Основным преимуществом бизнес-образования каждый третий (32%) назвал стратегические знания и управленческие навыки. Каждый седьмой считает, что наличие степени «Master of Business Administration» повышает престиж её обладателя в компании и бизнес-сообществе, к слову, 4 года назад о престиже диплома MBA говорили чаще (19%).

Ещё 14% полагают, что главное преимущество бизнес-образования — это новые знакомства и связи. Каждый восьмой считает, что диплом MBA ценен тем, что даёт возможность работать в крупной зарубежной компании.

Предприятий и организаций, где на топ-посты принимают кандидатов только с дипломом MBA, — 2%. О преимуществах выпускников бизнес-школ перед другими соискателями, сегодня говорят почти в 2 раза реже, чем в 2021 году: 11% против 20% соответственно.

Время проведения: опроса 9 июня — 11 июля 2025 года.