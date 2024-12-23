Обладатели «Паспорта полярника» могут получить скидки на туристические поездки и экскурсии по Мурманской области

Туристским информационным центром Мурманской области разработан проект «Паспорт полярника». Его обладатели могут получить у партнёров проекта скидку на туристические поездки и экскурсии.

Туризм в Мурманской области с каждым годом становится всё популярнее не только в России, но и далеко за её пределами. Строятся новые объекты размещения и питания, появляются уникальные направления и возрастает качество услуг. Благодаря ряду привилегий, предоставляемых туристическими компаниями, ресторанами и отелями жителям Мурманской области на отдых в родном регионе, всё больше северян отправляются в путешествия по Кольскому полуострову.

Обладатели «Паспорта полярника» могут получить у партнёров проекта скидку на туристические поездки и экскурсии. Среди них, например, айс-флоатинг – плавание со льдинами в ярком водонепроницаемом костюме, который обеспечивает комфорт и тепло даже в холодной воде, поездка на полуострова Средний и Рыбачий, на Терский берег и другие популярные направления. А также скидки на проживание в гостиницах, питание в ресторанах региона и сувениры кольских мастеров. Ознакомиться со списком партнёров можно на официальном сайте проекта.

Приобрести туристический сувенир «Паспорт полярника» можно в офисе Туристского информационного центра Мурманской области. Его стоимость 1400 рублей для гостей региона, а для жителей Кольского Заполярья действует специальная цена – 1100 рублей.

О том, какие привилегии предусмотрены для местных жителей, можно узнать на туристической выставке «Murmansk.travel MARKET», организованной Туристским информационным центром Мурманской области.

Мероприятие традиционно проходит два раза в год: перед летним и зимним сезонами. В октябре прошла пятая выставка, её посетило более 1700 человек, участие принимали восемь представителей туриндустрии Мурманской области, Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина и семь победителей конкурса «Сувенир года. Арктика». Посетители выставки могут ознакомиться с предложениями и лично поговорить с представителями региональных туроператоров, отелей и туристических баз региона.

Как сообщает региональный комитет по туризму, кроме того, в регионе действует «Единая карта жителя Мурманской области». Обладателям карты предоставляются бонусы от партнёров программы лояльности в виде скидок на проживание в отелях, посещение объектов культуры, экскурсии и многодневные туры по Кольскому полуострову. Подробнее со списком предложений можно ознакомиться на туристическом портале региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/