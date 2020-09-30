Область поможет решить проблему неработающих домовых бойлеров в Мурманске

По данным регионального Минстроя, в Мурманской области в 28 многоквартирных домах долгое время отсутствует горячее водоснабжение в связи с выбраковкой бойлеров. Подавляющее большинство таких домов приходится на областной центр.

Бойлеры относятся к категории общедомового имущества и должны ремонтироваться либо заменяться за счёт собственников или в сроки, установленные региональной программой за счёт средств, аккумулируемых на счёте регионального оператора. Однако в силу разных причин – отсутствия средств, нерасторопности управляющих компаний, неорганизованности самих жильцов – ремонт нередко откладывается на неопределённый срок. Жители отдельных домов лишены горячей воды уже в течение года, а то и двух. Проблема настолько наболела, что обратила на себя внимание региональной власти.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на заседании правительства Мурманской области 29 сентября губернатор региона Андрей Чибис заявил, что накопленную проблему необходимо решать не откладывая.

«Больше всего таких вопросов по Мурманску, в силу большого количества людей, которые живут в городе. Прошу взять проблему на контроль, чтобы до конца года при поддержке областного бюджета у нас не осталось домов в городе Мурманске, где не работают бойлеры горячего водоснабжения», – отметил глава региона во вступительном слове к членам правительства.

Для полного решения вопроса требуется сумма порядка 28,5 миллиона рублей. Предполагается, что эти деньги могут быть взяты из неосвоенных средств, заложенных в бюджет на разработку проектной документации в рамках областных госпрограмм «Развитие физической культуры и спорта» и «Развитие здравоохранения».

«Наша цель – заботиться о простых людях, которые не могут решить эту проблему самостоятельно. Давайте поможем нашим людям жить в тепле, уюте, комфорте. Тем более что с учётом рисков роста заболеваемости коронавирусной инфекцией это ещё более актуальный вопрос, чем месяцами раньше», – подытожил тему Андрей Чибис.