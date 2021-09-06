Область выделит средства на ремонт кровель домов в Луостари

Одним из «быстрых» решений по результатам поездки губернатора Андрея Чибиса в Печенгский округ станет выделение областных денег на ремонт протекающих кровель жилых домов в гарнизоне Луостари. Об этом глава региона сообщил на оперативном совещании. Дома находятся в собственности Министерства обороны, однако, по словам губернатора, проблему нужно устранять немедленно.

«Спасибо Любови Черепановой – председателю Совета депутатов Печенгского округа, она обратила внимание на необходимость оперативной помощи. Один из вопросов по жилью, которое находится в федеральной собственности, – ненадлежащее состояние кровель, прежде всего я говорю о Луостари. Здесь мы должны помочь военным и членам их семей, несмотря на то что это собственность не муниципальная и не региональная. Прошу в среду представить мне на подпись распоряжение о выделении из резервного фонда необходимых средств, чтобы устранить протечки кровель», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор отметил и необходимость проработки вместе с АО «Кольская ГМК» вопроса привлечения медицинских кадров в Печенгскую ЦРБ.

«Финансово и организационно мы будем помогать новому руководству округа, чтобы в нём менялось качество жизни», – подытожил глава региона.