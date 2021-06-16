Областная библиотека для слепых проведёт адаптированные тактильные экскурсии по Мурманску в преддверии Дня памяти и скорби

17 и 18 июня в 14.00 Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих приглашает читателей совершить адаптированную экскурсию с тифлокомментариями, приуроченную ко Дню памяти и скорби.

Экскурсанты побывают у мемориального комплекса мужеству и стойкости мурманчан в годы Великой Отечественной войны, памятника «Подвигу бойцов оленетранспортных батальонов – защитников Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» и памятника «Воинам Полярной дивизии». Участникам экскурсии расскажут о событиях войны на Севере. Составить цельное впечатление людям с проблемами зрения помогут уменьшенные копии памятников, созданные в мельчайших деталях в рамках совместного проекта библиотеки и Мурманского отделения Русского географического общества проекта «Прикосновение к исторической памяти о Великой Победе в Заполярье для слепых и слабовидящих людей». Проект получил поддержку Фонда президентских грантов.

В исполнении волонтёров и участников мероприятия прозвучат поэтические строки заполярных поэтов.

Желающих принять участие в экскурсии 17 и 18 июня в 14 часов будет ждать автобус. Отправление от здания библиотеки по адресу: г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Дополнительная информация по телефону (8152) 53-99-24.

Министерство культуры Мурманской области напоминает о необходимости соблюдения противоэпидемических мероприятий и обязательном использовании защитных масок.