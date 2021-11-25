Областная больница получит дополнительные средства на оказание высокотехнологичной медпомощи

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал постановление о выделении 9,1 млн рублей на оплату дополнительных объёмов оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям «онкология» и «сердечно-сосудистая хирургия».

Дополнительное финансирование позволит сократить сроки ожидания жителями региона данного вида медпомощи в 2021 году и выполнить дополнительные госпитализации для проведения лечения по этим профилям.

«Несмотря на нагрузку, связанную с оказанием медицинской помощи пациентам с COVID-19, специалисты областной больницы до конца года выполнят все объемы высокотехнологичной медицинской помощи. По профилям «онкология» и «сердечно-сосудистая хирургия» ожидается перевыполнение плановых объёмов за счёт средств областного бюджета на 40 случаев», – пояснил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.