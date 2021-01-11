Областная детско-юношеская библиотека объявляет конкурс к юбилею поэта Николая Рубцова

С 11 по 21 января в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой будет проходить конкурс чтецов, посвященный 85-летию со дня рождения русского поэта Николая Михайловича Рубцова.

Лирический мир, созданный поэтом, задевает самые тонкие струны человеческой души. Поэзия Рубцова настолько доступна, что даже стихи, написанные для взрослого читателя, будут интересны и понятны детям и молодым людям.

Сотрудники центра краеведения и страноведения библиотеки предлагают всем желающим окунуться в мир поэзии Николая Рубцова и поучаствовать в конкурсе чтецов. Для участия приглашаются дети от 6 до 18 лет. Необходимо прислать видеозапись с чтением произведений на русском языке по заданной тематике на электронную почту kraimodub@yandex.ru. Каждый участник может прислать только одно видео.

Как сообщает региональное Министерство культуры, лучшие работы участников по решению жюри конкурса будут размещены на сайте библиотеки.