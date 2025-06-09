Областная детско-юношеская библиотека подарила новорожденным первый книжный набор

Сотрудники областной детско-юношеской библиотеки провели традиционную региональную акцию «Родился читателем». Они посетили родильный дом №1 Мурманска и областной перинатальный центр, где поздравили северянок, чьи малыши только появились на свет.

Библиотекари вручили 21 подарочный комплект. В набор вошли книга для чтения малышу, пособие для родителей с советами по уходу за ребёнком и памятка «Я мама» с информацией о положенных льготах и пособиях.

Как сообщает vk.com/murmanculture, акция состоялась благодаря поддержке компании «Ситилинк», которая предоставила книги для подарков. В мероприятии также приняли участие волонтёры из клуба «28 петель Мурманск», которые вяжут вещи для малышей, родившихся раньше срока.

Особенно трогательной стала встреча с читательницей библиотеки, у которой в этот день родился ребёнок. Библиотекари выразили надежду, что в скором времени новые маленькие читатели вместе с родителями придут в библиотеку за новыми детскими книжками.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457283438%2Fwall-139605315_30218