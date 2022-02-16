Областная детско-юношеская библиотека приглашает обсудить инновации в образовательной деятельности с детьми

Инновационные формы работы с детьми станут ключевой темой межрегионального очно-заочного марафона педагогического опыта «Педагогические находки и инновационные практики в образовательной деятельности с детьми». Мероприятие пройдёт в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой.

Участники поделятся с коллегами своими наработками в образовательной практике с детьми: инновационные технологии, методики, средства обучения; актуальные и оригинальные формы работы, повышающие мотивацию детей к обучению и развитию; авторские игры и сценарии, нестандартные занятия и уроки, позволяющие развивать познавательную и творческую активность детей и вызывающие у них неподдельный интерес.

Заявки на очные выступления и видеовыступления для заочного участия в марафоне прислали более 200 педагогов Мурманской и Ленинградской областей, Санкт-Петербурга: воспитатели и специалисты дошкольных образовательных организаций, педагоги общеобразовательных учреждений и дополнительного образования детей.

Как сообщает региональное Министерство культуры, на мероприятии будут представлены мастер-классы, деловые игры и обучающие тренинги для педагогов. Представленные практические занятия и мастер-классы могут заинтересовать не только коллег-педагогов, но и других участников и слушателей марафона. Сотрудники зала педагогического общения детско-юношеской библиотеки представят собственное информационно-практическое издание «Интересные идеи для современного дошкольного образования», включающее опыт педагогов России, представленный в профессиональной педагогической периодике.

Часть программы будет доступна в заочном режиме. Трансляция начнётся 17 февраля в 13.00 в группе «Библиотека для педагога» в социальной сети «ВКонтакте». Подробности о программе марафона можно найти на сайте детско-юношеской библиотеки.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/440029/#&gid=1&pid=1