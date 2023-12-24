Областная детско-юношеская библиотека продолжает приём заявок на конкурс рукописной книги

В этом году в конкурсе предусмотрены номинации, посвящённые родным городам, бережному отношению к природе, культурным традициям разных стран и народов, а также коренным народам севера. Ещё одна номинация этого года приурочена к 100-летию любимого многими поколениями детей журнала «Мурзилка».

Как сообщает vk.com/murmanculture, конкурс проводится с 1997 года. Это один из самых массовых международных детских творческих проектов, в котором ежегодно участвуют сотни юных авторов. За годы конкурса участниками стали более 40 тысяч авторов, представивших более 8 тысяч книг.

Конкурсные рукописные книги будут приниматься библиотекой до 20 февраля 2024 года, а церемония награждения юных писателей, подводящая итоги конкурса, состоится 26 апреля 2024 года.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457269876%2Falbum-139605315_00%2Frev