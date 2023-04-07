Областная детско-юношеская библиотека стала площадкой смены для одарённых детей «Книжный формат»

В рамках Всероссийской недели детской и юношеской книги в областной детско-юношеской библиотеке прошла уникальная профильная смена «Книжный формат», организованная Центром выявления и поддержки одаренных детей и молодёжи Мурманской области «Полярная звезда».

Участниками смены стали 12 талантливых ребят из Мурманска и Полярных Зорь, ЗАТО Александровск, Кольского и Терского районов. Ребята встретились с известными писателями Еленой Ульевой из Москвы и мурманчанкой Татьяной Березюк и получили советы по литературному творчеству, узнали, как книги попадают в библиотеку, показывали свои знания в краеведческом квизе и соревновались в знании современной литературы. В рамках смены ребята также посетили культурно-выставочный центр Русского музея в Мурманском областном художественном музее, областную научную библиотеку и планетарий «Просто космос».

Кроме того, школьники попробовали свои силы в литературном стендапе – лекцию о нем провел Дмитрий Амелькин, основатель движения «Стендап» в Мурманской области. Организаторы предложили ребятам попробовать свои силы на сцене, подготовить стендап по сказкам и выступить в рамках проекта «Сказочный Дронт». На протяжении всей недели ребята собирались, работали над текстами, писали шутки и анализировали выбранные произведения. Итогом смены стал концерт, где юные литераторы представили свои монологи.

Как сообщает региональное Министерство культуры, библиотеки региона тесно сотрудничают с профильными сменами школы для одаренных детей – в рамках фестиваля «Капитан Грэй» для юных литераторов была организована насыщенная программа из лекций и семинаров, тематических обсуждений и литературных мастерских.

Фото: https://gov-murman.ru