Областная Дума готовится подвести итоги законопроектной деятельности за 2021 год

На заседании комитета по законодательству и государственному строительству под председательством Владимира Мищенко парламентарии обсудили исполнение Примерной программы законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 2021 год. Прозвучало, что в уходящем году областной Думой принято прядка 140 законов, треть из них социальной направленности.

– Дума поработала очень продуктивно, обычно мы принимаем до 130 законов, подчеркнул Владимир Мищенко. – В этом году в регионе появилось 46 законов, которые касаются социальной политики. В частности, были приняты законы о государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, молодежных и детских общественных организаций Мурманской области. Также считаю значимыми уже вступившие в силу законодательные акты в сфере медицины и налоговых льгот. И, наконец, в регионе заработал закон о молодежной политике в Мурманской области, который ждали больше 15 лет.

Депутаты поддержали предложение о формировании рабочей группы по рассмотрению предложений о внесении изменений в закон Мурманской области «О праздничных днях и памятных датах Мурманской области»

– Этот закон стал для нас новеллой. Мы постарались включить в него наиболее значимые памятные даты и праздничные дни – события, которые являются для региона знаковыми начиная от дня образования Мурманской области, такие как присвоение знания города-героя Мурманску, город воинской славы Полярному. При принятии закона мы исходили из определения наиболее значимых событий и дат. Вместе с тем предложений поступило много, и мы считаем, что необходимо вернуться к данному закону и внимательно всё изучить. В рабочую группу войдут и представители научного сообщества, и профильных министерств и ведомств, и ветераны.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/22545/