Областная Дума инициирует процедуру присвоения наименования географическому объекту в Хибинах

Состоялось очередное заседание комитета областной Думы по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению под председательством Владимира Мищенко.

Парламентарии обсудили вопрос о начале процедуры рассмотрения предложения о присвоении наименования «Перевал Безымянный» географическому объекту, расположенному в горном массиве Хибины Мурманской области.

– Это наименование уже используется во многих картографических источниках, в туристических картах, в книгах, публикациях в сети «Интернет», – пояснил Владимир Мищенко. – Вместе с этим де-юре этого наименования нет, то есть оно не зарегистрировано в государственном каталоге географических названий. В областную Думу поступили предложения дать перевалу официальное наименование. Мы решили вынести этот вопрос на общественное обсуждение и ждать мнений до 1 сентября 2025 года.

Комитет также поддержал и рекомендовал региональному парламенту принять проект закона о внесении изменений в законодательство Мурманской области об административных правонарушениях. По инициативе прокуратуры Мурманской области предлагается установить ответственность для юридических и должностных лиц за неисполнение постановлений комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН).

– В современных условиях есть необходимость проводить в среде несовершеннолетних более плодотворную профилактическую работу. Поэтому вполне закономерно принимать меры воздействия на государственные органы власти, должностных лиц или юридические лица, которые могут упускать эти вопросы в своей деятельности или если есть недопонимание важности исполнения предписаний комиссии по делам несовершеннолетних. Подобные нормы действуют уже более чем в 50 регионах России, мы здесь не первые. Но, согласно федеральным нормам, ответственность за неисполнение постановлений комиссии не распространяются на физических лиц, например, на родителей несовершеннолетнего. Поэтому в перспективе мы видим необходимость внести изменения в федеральное законодательство, чтобы устранить этот правовой пробел. Уверен, так было бы справедливо, – подчеркнул Владимир Мищенко.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32586/