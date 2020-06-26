Областная Дума определила кандидата на должность уполномоченного по правам ребёнка в Мурманской области

Депутатам были представлены три претендента на должность уполнормоченного по правам ребенка в Мурманской области: Алевтина Андреева – директор социального приюта для детей и подростков «Берегиня» Кольского района, Нина Лиукконен – помощник депутата Мурманской областной Думы и Юрия Трифонова – председатель Мурманской региональной общественной организации «В защиту жизни». Отбор кандидата проходил в форме тайного голосования.

Большинством голосов депутаты определили, что на должность уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области может быть назначена Андреева Алевтина Васильевна – директор социального приюта для детей и подростков «Берегиня» Кольского района. Выступая перед парламентариями по видеоконференцсвязи, Алевтина Андреева подчеркнула, что главной задачей считает создание условий для всесторонней качественной помощи детям. Она уверена, что для достижения этой цели необходимо выстраивание системного взаимодействия с органами власти, общественными организациями и всеми заинтересованными лицами.

Постановление регионального парламента будет направлено для согласования уполномоченному при Президенте РФ по правам ребёнка.