Областная Дума приняла отчёт губернатора Мурманской области о результатах деятельности регионального правительства

30 июня продолжилось 44-е заседание регионального парламента. Депутаты заслушали ежегодный отчёт главы региона Андрея Чибиса о результатах работы правительства области. Трансляция заседания областной Думы велась на сайте регионального парламента, на официальных страницах губернатора и правительства области в социальной сети «ВКонтакте».

Говоря об итогах, Андрей Чибис обозначил основные достижения социально-экономического развития области и приоритетные задачи, стоящие перед региональной властью. Прозвучало, что достигнутые результаты отмечены в рейтинге социально-экономического развития регионов РФ, в котором Мурманская область заняла 36 место. Кроме того, регион стал одним из 20 в стране и единственным в Северо-Западном федеральном округе субъектом, который показал рост сразу по пяти параметрам социально-экономического развития – промышленное производство, строительство, инвестиции, производительность труда и реальные зарплаты.

Отдельной темой стал комплекс мероприятий, который реализуется в регионе по противодействию распространения коронавирусной инфекции, и принятые меры по поддержке жителей в условиях карантинных ограничений. Всего в Мурманской области реализуется 46 мер поддержки населения и бизнеса. Общие расходы на эти цели по итогам текущего года могут составить 2,2 млрд рублей.

Андрей Чибис поблагодарил региональный парламент за оперативную и конструктивную работу в условиях пандемии, отметил важность конкретных действий по каждому направлению развития региона, а также необходимость совместной работы всех ветвей власти с участием жителей по решению ключевых задач.

Глава региона подробно ответил на вопросы депутатов. Они касались организации медпомощи, финансового оздоровления учреждений здравоохранения, развития малого и среднего бизнеса, оттока населения, оптимизации расходов бюджета, расселения граждан из аварийного жилья развития спортивной инфраструктуры, реновации закрытых административно-территориальных образований, благоустройства территорий.

В свою очередь представители фракций Думы отметили наиболее острые вопросы развития экономики и социальной сферы. В заключении парламентарии поблагодарили губернатора за отчет, отражающий реальную ситуацию состояния региона, и выразили готовность к дальнейшей совместной конструктивной работе.

Подавляющим большинством голосов региональный парламент принял отчёт губернатора Мурманской области о результатах деятельности правительства региона за минувший год.

«Последние три месяца мы все напряжённо работали в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Вместе с исполнительной властью мы оперативно решали вопросы, направленные на минимизацию негативных последствий. Считаю, что Андрей Чибис и его команда задали хороший темп развития Кольского края. Эти люди не боятся ставить перед собой масштабные задачи, их не пугает и тот объём работы, который предстоит сделать для достижения целей. Региональный парламент готов поддержать правительство Мурманской области в реализации всех планов, которые приведут к развитию Кольского Севера и повышению благосостояния наших земляков-северян», – подчеркнул спикер регионального парламента Сергей Дубовой.

Также областная Дума назначила на должность уполномоченного по правам ребёнка в Мурманской области Алевтину Андрееву, которая прошла предварительный отбор для назначения на эту должность 26 июня 2020 года, и ее кандидатура была согласована с уполномоченным при Президенте РФ по правам ребёнка.